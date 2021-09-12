В Україні за добу від COVID-19 померли 22 людини, зафіксовано 2 196 нових випадків зараження, 499 осіб одужали, - МОЗ
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За добу 11 вересня в Україні зафіксовано 2 196 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 236, медпрацівників – 35).
Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 257 осіб;
- летальних випадків – 22;
- одужало – 499 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 18 887 осіб,
- методом ІФА – 3 099 осіб,
- експрес-тестами – 16 716 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 316 619 осіб;
- одужало – 2 221 110 осіб;
- летальних випадків – 54 342;
- проведено ПЛР-тестувань – 12 269 080.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (193), Чернівецькій (189), Харківській (182), Тернопільській (173) та Дніпропетровській (172) областях.