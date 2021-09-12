Ізраїль завдав удару по об'єктах ХАМАС у секторі Гази

Армія оборони Ізраїлю в ніч на неділю завдала удару по підземній інфраструктурі ХАМАС у секторі Гази.

Про це йдеться в повідомленні Армії оборони Ізраїлю в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Терористичні організації в Газі продовжують тероризувати ізраїльтян за допомогою: ракет, заворушень на кордоні, повітряних куль з вибухівкою. У відповідь на нинішній ракетний обстріл ми нанесли удар по підземній інфраструктурі ХАМАС в Газі", - сказано в повідомленні.

Раніше пресслужба ізраїльської армії повідомила про пуск із сектора Гази ракети в бік Ізраїлю, вона була перехоплена системою ППО "Залізний купол".

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