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Ізраїль завдав удару по об'єктах ХАМАС у секторі Гази

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Ізраїль завдав удару по об'єктах ХАМАС у секторі Гази
Армія оборони Ізраїлю в ніч на неділю завдала удару по підземній інфраструктурі ХАМАС у секторі Гази.

Про це йдеться в повідомленні Армії оборони Ізраїлю в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Терористичні організації в Газі продовжують тероризувати ізраїльтян за допомогою: ракет, заворушень на кордоні, повітряних куль з вибухівкою. У відповідь на нинішній ракетний обстріл ми нанесли удар по підземній інфраструктурі ХАМАС в Газі", - сказано в повідомленні.

Раніше пресслужба ізраїльської армії повідомила про пуск із сектора Гази ракети в бік Ізраїлю, вона була перехоплена системою ППО "Залізний купол".

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Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Вот парадокс или загадка, и там еврей глава государства и тут еврей "глава" государства. Там удар наносят без колебаний по врагу, стреляют на упреждение и усиливают Армию, а тут оставляют свои позиции в угоду врагу, запрещают стрелять в ответ и уничтожают Армию. Кто знает ответ на данную загадку?
  • alexandr shamov
    Гундосик, бери (те) пример с братьев (по оружию)...
  • Андрей Лавриненко e607e4e3
    У них нынешний премьер - парашютист и ветеран спецназа, а наш - комик и ветеран шапито.
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