15 осіб залишаються в лікарні після отруєння в школі Хмельницького, - ДСНС

Станом на 7 ранку 12 вересня 15 осіб залишаються в інфекційній лікарні Хмельницького з попереднім діагнозом ротавірусна інфекція, з них 14 дітей, госпіталізованих 9-10 вересня. Стан їх здоров'я - середнього ступеня тяжкості, загрози життю немає.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Крім того, 78 осіб перебувають на амбулаторному лікуванні (стан легкого ступеня тяжкості). Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Як повідомлялося, в одній зі шкіл Хмельницького зареєстрували спалах гострої кишкової інфекції. Серед захворілих - учні 1-4 класів, які харчувалися у шкільній їдальні. Станом на 17:00 9 вересня 2021 року було відомо про 85 отруєних (з них 84 - діти), в Хмельницьку інфекційну лікарню в стані середньої тяжкості були госпіталізовані 11 осіб, зокрема 1 дорослий.

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Навчальний заклад поки переведено на дистанційну форму навчання. Роботу харчоблоку припинено.

У працівників закладу, робота яких пов'язана з приготуванням і роздачею їжі, взяли необхідні аналізи. Також експерти взяли проби їжі і продуктів. Перші висновки експертів будуть через кілька днів.

У підрозділи поліції звернулися 39 батьків. За фактом масового отруєння розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням) КК України. У межах розслідування призначено низку експертиз.