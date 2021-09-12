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Данілов: Нам треба позбутися кирилиці і перейти на латиницю

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Данілов: Нам треба позбутися кирилиці і перейти на латиницю
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що Україна має позбутися кирилиці і перейти на латиницю.

Про це він заявив Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Я за. Я вважаю, що це буде одна з фундаментальних речей, що нам треба позбутися кирилиці і перейти на латиницю. Те, що стосується мови, ви знаєте мою позицію. Я за дві мови в нашій країні. Англійська мова має бути обов’язкова. Тому що, якщо ми кажемо про цивілізований світ, то англійська мова – це мова цивілізованого спілкування. І ми маємо розуміти, що англійську мову мають знати всі. Хто вже літні, складно, то це одна справа, а, починаючи з дитячого садочка, у школах це має бути", – сказав Данілов.

На початку року голова Національної комісії зі стандартів державної мови Орися Демська прогнозувала, що Україна не переводитиме державну мову на латинський алфавіт. "Якщо ми відмовимося від кирилиці, якою ми користуємося від моменту, коли вона виникла, то ми відріжемо велетенський пласт української писаної культури", – казала Демська.

У 2018 році тодішній міністр закордонних справ Павло Клімкін пропонував обговорити ймовірне запровадження в Україні латиниці поряд із кириличною абеткою. Це викликало суперечливі відгуки.

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Топ коментарі

  • Andru Volum
    в политтехнологии есть такой прием :"бросить на стол дохлую кошку". Суть в том, чтобы отвлечь внимание граждан от реальных проблем. Все должны обсуждать "дохлую кошку" а не что нибудь более важное....
    Вот все, начиная от Зеленского и Арахамии и заканчивмая Арестовичем и Даниловым забрасывают нас всяким ежедневным словесным бредом.......

    От чего нас пытаются отвлечь ?
  • юрий П cf937564
    интересно,а если завтра доминантом на планете будет Китай то мы срочно перейдём на иероглифы?
    человека делают поступки,а страну именно эти люди. и если людям не х-й дать стране,то они придумывают всяку херь!
  • Rostyslav Komarnytsky
    Вони нас і так не розуміють. До речі, кирилицю нам дали не кацапи. Коли українці писал кирилицею, кацапи малювали примітивні значки. По письмо ерзя, мордви, си мокшан у ті часи чути не було. Написи кирилицею у вигляді графіті існують на стінах київських храмів подпд тисячу років. Це кацапська ідея - змусити нас відмовитись від кирилиці і привласнити її собі, як і тисячі стародруків і письмових пам'яток. Таких, яеюк Пересопницьке Євангеліє, Апостол Федоровича, чи ту ж писанку Повість временних літ. Тому Данило своїми заявами свідомо, чи ні грає на руку кацапами.
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