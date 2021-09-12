Новини • Репресії в окупованому Криму

Ми до кінця будемо захищати права кримських татар, - голова МЗС Туреччини Чавушоглу

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Ми до кінця будемо захищати права кримських татар, - голова МЗС Туреччини Чавушоглу
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу виступив на зустрічі з представниками неурядових організацій у місті Ескішехір. Під час свого виступу міністр заявив, що Туреччина, як і раніше, не визнає незаконної окупації українського півострова Крим, і не збирається вона це робити і в майбутньому.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише турецьке видання "Анадолу".

Дипломат підкреслив, що Анкара "до кінця захищатиме права кримських татар".

Чавушоглу зазначив, що Туреччина є "однією з провідних країн у питанні Криму".

"Взявши участь в останній конференції щодо Криму, Туреччина ще раз нагадала, що підтримує кримських татар. Ми продемонстрували це своїми заявами і діями", - сказав глава турецької дипломатії.

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Топ коментарі

  • Сергей Якимец f3ff978b
    Перестаньте маструбировать на турок! При любом раскладе они отожмут Крым как и зазаборье. Только армия и устойчивая экономика могут этому помешать.
  • Воблин
    Крым в любом случае уже не наш.... А турецкий или кацапский - какая разница?
  • Olexa Pluzh
    чекаємо на військову базу ататюрка в сєвастопалє!
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