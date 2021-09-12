Ми до кінця будемо захищати права кримських татар, - голова МЗС Туреччини Чавушоглу

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу виступив на зустрічі з представниками неурядових організацій у місті Ескішехір. Під час свого виступу міністр заявив, що Туреччина, як і раніше, не визнає незаконної окупації українського півострова Крим, і не збирається вона це робити і в майбутньому.