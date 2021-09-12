Ми до кінця будемо захищати права кримських татар, - голова МЗС Туреччини Чавушоглу
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Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу виступив на зустрічі з представниками неурядових організацій у місті Ескішехір. Під час свого виступу міністр заявив, що Туреччина, як і раніше, не визнає незаконної окупації українського півострова Крим, і не збирається вона це робити і в майбутньому.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише турецьке видання "Анадолу".
Дипломат підкреслив, що Анкара "до кінця захищатиме права кримських татар".
Чавушоглу зазначив, що Туреччина є "однією з провідних країн у питанні Криму".
"Взявши участь в останній конференції щодо Криму, Туреччина ще раз нагадала, що підтримує кримських татар. Ми продемонстрували це своїми заявами і діями", - сказав глава турецької дипломатії.