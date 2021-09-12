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Як тільки будуть докази, таке питання зможемо відпрацьовувати, - Данілов про Портнова

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Як тільки будуть докази, таке питання зможемо відпрацьовувати, - Данілов про Портнова
Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що для запровадження санкцій проти колишнього заступника голови Адміністрації президента в часи Віктора Януковича, ексдепутата Андрія Портнова потрібні "докази".

Як передає Цензор.НЕТ, про це Данілов заявив в інтерв’ю Радіо Свобода, відповідаючи на запитання читача.

"Надайте нам інформацію. Про Андрія Портнова відомо багато всім. У нас стільки загроз, крім Портнова. Таких, як Портнов, дуже і дуже багато. Але треба мати аргументи, докази. І цим займається не апарат РНБО, цим займаються інші служби. Як тільки будуть докази, якщо тільки будуть подання відповідні до нас, ми таке питання можемо відпрацьовувати", – заявив Портнов.

"Якби я не займав цю посаду, то я зранку і до вечора списки складав би. Повірте. Права людини, війна, інтереси держави", – додав він.

Андрій Портнов повернувся до Києва в травні 2019-го після того, як залишив Україну у 2014 році після подій Євромайдану.

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Топ коментарі

  • дмитрий иванов 527db324
    Вот как раз таких, как гавно-Портнов, на которых клейма ставить негде, очень мало и весь фокус санкций и уголовного преследования надо сосредотачивать на подобных персонажах, а не всякой мелочухой заниматься. Кстати, а кто именно должен предоставить Данилову доказательства : добровольцы, волонтёры, энтузиасты? А правоохранительные органы нам всем зачем? Как только будут доказательства, такой вопрос сможем отрабатывать, - Данилов о Портнове - Цензор.НЕТ 9748
  • Максим Максимович b5166c8f
    У Данилова санкции закончились. Как только будут доказательства, такой вопрос сможем отрабатывать, - Данилов о Портнове - Цензор.НЕТ 4546
    Обещают подвезти на следующей неделе. Как только будут доказательства, такой вопрос сможем отрабатывать, - Данилов о Портнове - Цензор.НЕТ 7753
  • Alexey Chernyavsky
    У вас быстро доказательства только на патриотов и добровольцев собираются. И вообще, а с каких пор СНБО берет на себя такие функции?. Не смешите людей, олигархи аж дрожат от страха. от вашего СНБО. Не превращайте хоть его в вечерний квартал.
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