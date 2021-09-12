ФБР розсекретило перший документ про теракти 11 вересня 2001 року
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Федеральне бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки оприлюднило у себе на сайті перший із розсекречених за указом президента Джозефа Байдена документів щодо терористичних атак 11 вересня 2001 року.
Як передає Укрінформ, документ розміщено на сайті відомства.
Матеріал датовано 4 квітня 2016 року, в ньому на 16 сторінках міститься переклад розмови агента ФБР зі співробітником консульства Саудівської Аравії в Лос-Анджелесі щодо його контактів з особами, які надавали логістичну підтримку викрадачам пасажирських лайнерів. Розмова відбулася в листопаді 2015 року.
Як повідомлялося, указ про розсекречення матеріалів про теракти 11 вересня 2001 президент Джо Байден видав на початку вересня. Їх мають опублікувати впродовж шести місяців.