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Суддю Печерського суду Писанця знайшли мертвим у будинку знайомого під Києвом, напередодні був п'яний конфлікт

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Суддю Печерського суду Писанця знайшли мертвим у будинку знайомого під Києвом, напередодні був п'яний конфлікт
У суботу, 11 вересня, в селі Погреби на Київщині знайшли мертвим суддю Печерського районного суду столиці Віталія Писанця.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили джерела в правоохоронних органах.

Інформація про подію надійшла на службу 102 Броварського РУП ГУНП в Київській області близько 23:00. Було повідомлено, що Віталія Писанця (1968 р.н.) виявили непритомним у будинку по вулиці Центральній, 6 у Погребах Броварського району. 

Суддю Печерського суду Писанця знайшли мертвим у будинку знайомого під Києвом, напередодні був пяний конфлікт 01

Зазначається, що Писанець у той вечір там відпочивав разом із власником будинку - військовим пенсіонером у відставці Онопенком П., який має недійсне посвідчення адвоката, а також зі слідчим Солом'янського РУП ГУНП у м.Києві Хоменком Є.

Правоохоронці встановили, що під час розпивання алкоголю між Хоменком і Писанцем виник раптовий конфлікт, під час якого останній вдарив слідчого.

А невдовзі після зазначеного конфлікту, як повідомляється, Писанець перечепився через вазу і впав на підлогу. Хоменко та Онопенко надавали йому допомогу, але врятувати не змогли і викликали швидку допомогу.

За даними правоохоронців, тіло судді виявили у вітальні будинку в положенні на животі. На обличчі в ділянці носа й на футболці чоловіка були помітні видимі сліди бурого кольору.

Суддю Печерського суду Писанця знайшли мертвим у будинку знайомого під Києвом, напередодні був пяний конфлікт 02

На місці події працювала слідчо-оперативна група Броварського РУП ГУНП в Київській області, фахівці Державного бюро розслідувань й Управління внутрішньої безпеки. Справу розслідуватиме ДБР.

Пізніше факт смерті судді Писанця підтвердила і поліція .

Суддю Печерського суду Писанця знайшли мертвим у будинку знайомого під Києвом, напередодні був пяний конфлікт 03

Згідно з даними порталу "Чесно", з 1998 до 2011 року Віталій Анатолійович Писанець був суддею Свердловського міського суду Луганської області (з 2003 року обраний на посаду судді безстроково). В 2011-му його призначили головою цього суду.

22 липня 2012 року невідомі побили Писанця. Він потрапив до лікарні з переломом черепа й сильним крововиливом. Зазначалося, що причиною була його "професійна діяльність".

У 2015 році Писанця указом президента перевели до Печерського райсуду Києва.

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Топ коментарі

  • Scorpman Y
    Писанець - це та сама г*нида, що тримала в сизо Кузьменко та Антоненко

    п.с. Писанець займався розглядом "справи Шеремета", зокрема регулярно продовжував терміни тримання під вартою Андрію Антоненку та Юлії Кузьменко.
  • Ватник Дзедываевалов
    Якого це Писанця? - спитав Швейк, не перестаючи розтирати коліна - Я знаю двох Писанців. Один служить суддею в Печерському районі столиці і фабрикує справи проти майданівців і патріотів. Інший працює прокурором в Генпрокуратурі у Венедиктової. Той вже 2 роки намагається посадити Порошенка. ОБОХ АНІТРОХИ НЕ ШКОДА.(с)
  • oleg1966
    Судью Печерского суда Писанца нашли мертвым в доме знакомого под Киевом, накануне был пьяный конфликт, - СМИ - Цензор.НЕТ 9112
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