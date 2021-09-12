Суддю Печерського суду Писанця знайшли мертвим у будинку знайомого під Києвом, напередодні був п'яний конфлікт

У суботу, 11 вересня, в селі Погреби на Київщині знайшли мертвим суддю Печерського районного суду столиці Віталія Писанця.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили джерела в правоохоронних органах.

Інформація про подію надійшла на службу 102 Броварського РУП ГУНП в Київській області близько 23:00. Було повідомлено, що Віталія Писанця (1968 р.н.) виявили непритомним у будинку по вулиці Центральній, 6 у Погребах Броварського району.

Зазначається, що Писанець у той вечір там відпочивав разом із власником будинку - військовим пенсіонером у відставці Онопенком П., який має недійсне посвідчення адвоката, а також зі слідчим Солом'янського РУП ГУНП у м.Києві Хоменком Є.

Правоохоронці встановили, що під час розпивання алкоголю між Хоменком і Писанцем виник раптовий конфлікт, під час якого останній вдарив слідчого.

А невдовзі після зазначеного конфлікту, як повідомляється, Писанець перечепився через вазу і впав на підлогу. Хоменко та Онопенко надавали йому допомогу, але врятувати не змогли і викликали швидку допомогу.

За даними правоохоронців, тіло судді виявили у вітальні будинку в положенні на животі. На обличчі в ділянці носа й на футболці чоловіка були помітні видимі сліди бурого кольору.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Броварського РУП ГУНП в Київській області, фахівці Державного бюро розслідувань й Управління внутрішньої безпеки. Справу розслідуватиме ДБР.

Пізніше факт смерті судді Писанця підтвердила і поліція .

Згідно з даними порталу "Чесно", з 1998 до 2011 року Віталій Анатолійович Писанець був суддею Свердловського міського суду Луганської області (з 2003 року обраний на посаду судді безстроково). В 2011-му його призначили головою цього суду.

22 липня 2012 року невідомі побили Писанця. Він потрапив до лікарні з переломом черепа й сильним крововиливом. Зазначалося, що причиною була його "професійна діяльність".

У 2015 році Писанця указом президента перевели до Печерського райсуду Києва.