Епідзонування України: в Києві та 11 областях перевищено рівень захворюваності, в чотирьох регіонах - COVID-госпіталізація, - МОЗ

Станом на 12 вересня всі регіони України перебувають у "зеленій" зоні епідеміологічної небезпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Однак, у Житомирській, Запорізькій, Луганській, Львівській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Чернівецькій областях та місті Києві перевищено рівень захворюваності на COVID-19.

Крім того, у Волинській, Львівській, Одеській та Тернопільській областях динаміка госпіталізацій хворих на коронавірус перевищує норму.

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При цьому коефіцієнт виявлення нових випадків коронавірусу перевищено в 21 області, і тільки в трьох областях - Закарпатській, Кіровоградській, Черкаській і в місті Київ - цей показник не перевищує норму.