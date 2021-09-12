"Північний потік-2" використовуватиметься проти всієї Європи, - Шмигаль

"Північний потік-2" є елементом гібридної війни, гібридної атаки на Україну, який рано чи пізно буде використаний проти України і проти всієї Європи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відео виступу прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час дискусійної панелі форуму "Європа: напрямок відновлення" в польському місті Карпач.

"Звичайно, "Північний потік-2" Україна, і я особисто, вважаємо це також одним із видів гібридної зброї і гібридної атаки на Україну, Польщу, на Європу, зокрема, і те, що цей інструмент гібридної війни буде використаний рано чи пізно проти Європи, а не лише проти України і Польщі - це також факт, з яким важко сперечатися", - заявив Шмигаль.

Він зазначив, що спільна робота для безпеки в регіоні надзвичайно важлива не лише для подолання кризи, пов'язаної з пандемією COVID-19, а й для успішного безпечного розвитку всього регіону.

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