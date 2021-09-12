Новини • Окуповані території - Крим і Донбас

Xiaomi почала блокувати смартфони в окупованому Криму. ФОТО

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Виробник китайських смартфонів Xiaomi почав блокувати смартфони в окупованому Росією Криму, а також в Ірані, Сирії, Північній Кореї, Судані та на Кубі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав 10 вересня сайт XDA Developers, проаналізувавши повідомлення користувачів у соціальних мережах і на профільних форумах.

Експортна політика Xiaomi забороняє продаж смартфонів на окупованому РФ півострові, а також в Ірані, Сирії, Північній Кореї, Судані та на Кубі.

Телефони блокуються через кілька днів після першого включення й активації смартфона. Всі функції пристрою стають недоступними. Замість них на екрані з'являється такий напис: "Політика Xiaomi не дозволяє продаж або надання продукту на території, на якій ви намагалися активувати його. За додатковою інформацією звертайтеся безпосередньо до продавців".

Xiaomi почала блокувати смартфони в окупованому Криму 01


У користувацькій угоді на офіційному сайті Xiaomi є пункт 14.2, в якому зазначено, що покупцям забороняється експортувати телефони в Крим, Сирію, Північну Корею, на Кубу, в Іран і Судан.

Деякі користувачі зазначили, що блокування не торкнеться смартфонів Xiaomi, які активували в країні їх передбачуваного продажу. Однак достовірних підтверджень цьому припущенню поки немає.

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Топ коментарі

  • Zelya Vsyo
    А недвижимость в крымняше когда научатся блокировать?
    Xiaomi начала блокировать смартфоны в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 2029
  • Шрек Баблокат
    это кацапы, сер!)) Xiaomi начала блокировать смартфоны в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 2240
    В Казани установили мемориальную доску с ошибкой в отчестве советского разведчика.
    В действительности же отчество Рихарда Зорге - Густавович, а не Адольфович!
    Xiaomi начала блокировать смартфоны в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 5554
  • Дорогой Я
    Правильно. У предателей должны быть исключительно лоховские телефоны "сименс".
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