"Дуже багато свободи слова у нас фінансується з Росії", - Данілов про закриття телеканалу "Наш"
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Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що в Україні "багато свободи слова фінансується з Росії".
Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю "Радiо Свобода" 11 вересня, відповідаючи на запитання про закриття телеканалу "Наш".
"Дуже багато свободи слова у нас фінансується з Росії. У нас інтереси держави на першому місці. І якщо комусь треба потерпіти, значить треба потерпіти. Тому що вони можуть розвалити нашу державу", - зазначив він.
За словами Данілова, у Російської Федерації є "досить просте і зрозуміле" завдання.
"Розвалити Україну і рухатися далі, до розвалу Європи. Інших завдань у них немає, інакше вони припинять своє існування", - пояснив секретар РНБО.