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"Дуже багато свободи слова у нас фінансується з Росії", - Данілов про закриття телеканалу "Наш"

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"Дуже багато свободи слова у нас фінансується з Росії", - Данілов про закриття телеканалу "Наш"
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що в Україні "багато свободи слова фінансується з Росії".

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю "Радiо Свобода" 11 вересня, відповідаючи на запитання про закриття телеканалу "Наш".

"Дуже багато свободи слова у нас фінансується з Росії. У нас інтереси держави на першому місці. І якщо комусь треба потерпіти, значить треба потерпіти. Тому що вони можуть розвалити нашу державу", - зазначив він.

За словами Данілова, у Російської Федерації є "досить просте і зрозуміле" завдання.

"Розвалити Україну і рухатися далі, до розвалу Європи. Інших завдань у них немає, інакше вони припинять своє існування", - пояснив секретар РНБО.

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Топ коментарі

  • Владимир Иванец
    А вот тут Вы, пан Данилов, совершенно правы. Лайк!
  • Владислав Изюмский
    Вообще-то свободу слова ни кто не финансирует, это не выгодно, финансируют пропаганду.
  • Andriy Kalnyshevsky
    самый мощный форпост роспропаганды єто 1+1 со "сватами"
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