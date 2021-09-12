"Буде ультиматум": гімнаст Верняєв про ймовірність зміни громадянства

Дворазовий олімпійський призер у спортивній гімнастиці Олег Верняєв допускає можливість зміни громадянства, якщо в разі його допуску на Олімпіаду-2024 йому не будуть надані необхідні умови для підготовки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Верняєв заявив у коментарі для "Суспільне Спорт" на церемонії з нагоди 30-річчя Національного олімпійського комітету України.

Як відомо, Олега Верняєва дискваліфікували у справі про вживання мельдонію на 4 роки, починаючи з листопада 2020 року, - тобто до листопада 2024 року. Український гімнаст подав апеляцію на це рішення, проте Ігри-2020 в Токіо пропустив.

"Я поки нічого не афішую. Розбираємося, все, як то кажуть, вкрите туманом. Дуже багато питань, на які немає відповіді. Будемо розбиратися і дивитися. Поки я не можу багато говорити. Працюємо, чекаємо, як все вийде. У будь-якому випадку я розумію, що скасувати [рішення про дискваліфікацію] - навряд чи таке станеться. Але якби хоча б на рік скоротили покарання - було б класно, я б уже в листопаді [2023] повернувся в стрій", - сказав Верняєв.

Причину ймовірної зміни громадянства Верняєв пояснив тим, що в Україні йому можуть не створити відповідні умови для роботи. І навіть готовий поставити жорсткий ультиматум федерації.

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"Чи готовий представляти Україну на Олімпіаді-2024? Якщо зменшать (термін дискваліфікації. - Ред.). Ну як: у нас тут паралельно йде конфлікт у збірній. І якщо мене повернуть у спорт, то, скажімо так, "сюсюкання не буде" - буде ультиматум: або я готуюся по повному карт-бланшу, мені готують всі умови, які потрібні, і прибирають всіх тих людей, які мені заважають. Або відпускайте мене і я йду туди, де мені буде зручно працювати. Куди? Я про це ще не думав, не шукав собі ніяких пропозицій, оскільки я ще не повернувся у спорт.

Просто кажу: або я потрібен і робіть мені повні умови, або не потрібен і відпускайте", - зазначив він.

Верняєв натякнув, що конфлікт у збірній має з деякими гімнастами.

"Проблема в людях, які у нас є в залі. Які, скажімо так, самі собі створювали проблеми, а тепер кричать, що хтось їх ображав, заважав, що їм заважає молодіжна збірна і маленькі діти. Але це смішно, коли 30 річні дядьки говорять, що їм заважає дівчина-тренер або юніори по 17 років заважають тренуватися і готуватися до Олімпійських ігор", - сказав спортсмен.

При цьому гімнаст підкреслив: йти зі збірної бажання не має. Але ще більше Верняєв хоче займатися гімнастикою, якій і готовий віддати пріоритет у разі пом'якшення дискваліфікації.

"Я хочу займатися гімнастикою і виступати. І хочу робити це вдома. І розраховую, що приймуть "правильну" сторону", - підкреслив Верняєв.

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Він додав, що йому "молодь не заважає", а "якщо вона комусь заважає, то вони або бояться конкуренції, або я не знаю".

"Я професійний гімнаст, у мене вже вік підходить. Залишається тільки один цикл (до Парижа-2024. - Ред.), коли я розумію, що буду вигравати медалі. Навіщо мені йти, коли я можу тут виступати? Якщо я тут не потрібен , то я піду туди, де я буду потрібен", - сказав Верняєв.

Довідка: Олег Верняєв - 27-річний гімнаст: олімпійський чемпіон Ріо 2016 на брусах, а також віцечемпіон Олімпіади-2016 в багатоборстві; 4-разовий призер чемпіонату світу на брусах (чемпіон 2014), а також бронзовий призер ЧС-2019 в багатоборстві; 6-разовий чемпіон Європи (всього на рівні континентальних першостей виграв 12 медалей).