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Смерть судді Печерського суду Писанця розслідують як умисне вбивство, - Офіс генпрокурора

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Смерть судді Печерського суду Писанця розслідують як умисне вбивство, - Офіс генпрокурора
За фактом смерті судді Печерського районного суду м.Києва розпочато кримінальне провадження.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ГПУ.

У повідомленні зазначається: "Київська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом смерті судді Печерського районного суду м.Києва (ч.1 ст.115 КК України).

За попередніми даними слідства, подія сталася 11 вересня цього року в с. Погреби Броварського району Київської області.

Зараз тривають невідкладні слідчі дії, встановлюються всі обставини події і призначено комплекс експертиз.

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Офіс генерального прокурора взяв на контроль хід розслідування у кримінальному провадженні".

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, в суботу, 11 вересня, в селі Погреби під Києвом знайшли мертвим суддю Печерського районного суду столиці Віталія Писанця.

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Топ коментарі

  • jklpqrs
    Зачем? Дело нужно было открывать по факту жизни этого типа. ********.
  • Roman Rjevskiy
    По факту смерти судьи Печерского суда Писанца начато уголовное производство, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 5902
  • Светлана Науменко
    Началась настоящая борьба с судебной мафией?
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