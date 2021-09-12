Смерть судді Печерського суду Писанця розслідують як умисне вбивство, - Офіс генпрокурора

За фактом смерті судді Печерського районного суду м.Києва розпочато кримінальне провадження.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ГПУ.

У повідомленні зазначається: "Київська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом смерті судді Печерського районного суду м.Києва (ч.1 ст.115 КК України).

За попередніми даними слідства, подія сталася 11 вересня цього року в с. Погреби Броварського району Київської області.

Зараз тривають невідкладні слідчі дії, встановлюються всі обставини події і призначено комплекс експертиз.

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Офіс генерального прокурора взяв на контроль хід розслідування у кримінальному провадженні".

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, в суботу, 11 вересня, в селі Погреби під Києвом знайшли мертвим суддю Печерського районного суду столиці Віталія Писанця.