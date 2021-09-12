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Меркель: Влада Білорусі використовує мігрантів для гібридних атак проти ЄС

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Меркель: Влада Білорусі використовує мігрантів для гібридних атак проти ЄС
Влада Білорусі вдається до гібридної атаки проти Європейського Союзу у вигляді потоку мігрантів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення пресслужби канцлера Німеччини, про це Ангела Меркель заявила на пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким 11 вересня.

"Зараз ми переживаємо свого роду гібридну атаку на східному кордоні [ЄС] у вигляді біженців на білоруському кордоні. Це стосується Литви і Латвії, але також і Польщі", - сказала Меркель.

Вона зазначила, що незалежно від спроб допомогти людям на гуманітарній основі, "також важливо захистити зовнішній кордон Європейського союзу".

Меркель закликала білоруську владу надавати допомогу мігрантам через міжнародні організації, наприклад, через Міжнародний комітет Червоного Хреста.

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Топ коментарі

  • earthman-999
    Дай угадаю!И ты,старая *****,глубоко обеспокоена этим?!
  • Андрій Нікі
    Гавкати на Луку і не бачити хто за ним стоїть це все що може фрау Меркель
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Немецкая комсомолка пытается спасти свою репутацию. И отрабатывает все хотелки путлера.
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