Мінськ не розмовлятиме із Заходом, поки не буде знято санкції, - Лукашенко

Білорусь утримається від контактів із Заходом, поки не буде знято санкції, заявив у неділю Олександр Лукашенко, який захопив у Білорусі владу.

"Поки не буде знято ці безмозкі санкції і (не припиниться) приниження наших людей, розмовляти ми з ними не будемо", - цитує слова Лукашенка, сказані ним на Обуз-Лесновському полігоні, держагентство БелТА, передає Цензор.НЕТ.

Лукашенко також розкритикував спостерігачів ЄС і США, які не приїхали на російсько-білоруські військові навчання "Захід-2021".

"Ми запросили всіх, хто бажав подивитися ці навчання. Їх тут не було, але вони все бачили. Те, що вони спеціально не приїхали, це така мізерна позиція", - сказав Лукашенко.

Читайте також: Лукашенко на зустрічі з Путіним: "Практично один народ"