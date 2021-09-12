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Мінськ не розмовлятиме із Заходом, поки не буде знято санкції, - Лукашенко

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Мінськ не розмовлятиме із Заходом, поки не буде знято санкції, - Лукашенко
Білорусь утримається від контактів із Заходом, поки не буде знято санкції, заявив у неділю Олександр Лукашенко, який захопив у Білорусі владу.

"Поки не буде знято ці безмозкі санкції і (не припиниться) приниження наших людей, розмовляти ми з ними не будемо", - цитує слова Лукашенка, сказані ним на Обуз-Лесновському полігоні, держагентство БелТА, передає Цензор.НЕТ.

Лукашенко також розкритикував спостерігачів ЄС і США, які не приїхали на російсько-білоруські військові навчання "Захід-2021".

"Ми запросили всіх, хто бажав подивитися ці навчання. Їх тут не було, але вони все бачили. Те, що вони спеціально не приїхали, це така мізерна позиція", - сказав Лукашенко.

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Топ коментарі

  • Nikos KGB
    с членом во рту - говорить неудобно...
  • Myroslav Hrabovsky
    Якийсь чувак, захопив владу в країні і говорить від імені цілої нації. Це якась дикість, якщо задуматись.
  • Frol Fedoroff
    Что-то я не слышал, чтобы "Запад" хотел разговаривать с этим упырем. Да и посути Лукашенко уже никто. Так председатель колхоза "Белоруссия" в составе Рашисткой *********
    Минск не будет разговаривать с Западом, пока не будут сняты санкции, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 455
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