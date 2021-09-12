Мінськ не розмовлятиме із Заходом, поки не буде знято санкції, - Лукашенко
5 14657
Білорусь утримається від контактів із Заходом, поки не буде знято санкції, заявив у неділю Олександр Лукашенко, який захопив у Білорусі владу.
"Поки не буде знято ці безмозкі санкції і (не припиниться) приниження наших людей, розмовляти ми з ними не будемо", - цитує слова Лукашенка, сказані ним на Обуз-Лесновському полігоні, держагентство БелТА, передає Цензор.НЕТ.
Лукашенко також розкритикував спостерігачів ЄС і США, які не приїхали на російсько-білоруські військові навчання "Захід-2021".
"Ми запросили всіх, хто бажав подивитися ці навчання. Їх тут не було, але вони все бачили. Те, що вони спеціально не приїхали, це така мізерна позиція", - сказав Лукашенко.