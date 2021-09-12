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Переговори стосовно Донбасу в Мінську - програш української дипломатії, - Безсмертний

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Переговори стосовно Донбасу в Мінську - програш української дипломатії, - Безсмертний
Переговори Тристоронньої контактної групи стосовно Донбасу в Мінську були програшем української дипломатії, оскільки проходили "на майданчику супротивника".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів політик і дипломат, ексучасник ТКГ стосовно Донбасу Роман Безсмертний.

"Першим місцем ведення переговорів була Женева, Кремль відмовився. І це не добра воля Лукашенка, просто переведення війни на поле битви противника. Саме ведення переговорів у Мінську є програшем української дипломатії, я про це говорю від самого початку, починаючи з того, що кожного з нас могли затримати, і це не мало б абсолютно ніяких наслідків", - сказав дипломат.

Безсмертний заявив, що проти таких людей як він, існували кримінальні справи, і тільки особисті домовленості на вищому рівні дозволяли йому перетинати кордон Білорусі.

"Я не сприймаю тезу про те, що це була добра воля Лукашенка. Переведення переговорів на майданчик супротивника, де він контролює делегацію, прослуховує її, супроводжує і так далі", - зазначив він.

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Топ коментарі

  • Tot Totovich
    Прокол Порошенкр
  • Valery Greff
    Пора переносить в Гаагу Переговоры по Донбассу в Минске - проигрыш украинской дипломатии, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 9420 Переговоры по Донбассу в Минске - проигрыш украинской дипломатии, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 4295
  • Assor Assor
    Що б це зрозуміти-порохнявим потрібно було аж сім років. А до цього верещали про перемогу мальдівського "гетьмана". Ще й в конституції намагались закріпити ці мінські договорняки.
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