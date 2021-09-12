За запитом України в аеропорту Праги затримали ймовірного учасника окупації Криму Франчетті. ФОТО

В аеропорту Праги затримали російського громадянина за міжнародним ордером на арешт, виданим за запитом України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на російську редакцію Радіо Свобода, про це агентству РИА Новости повідомив прессекретар президії чеської поліції.

Раніше в неділю представник російської влади окупованого Криму Олександр Молохов повідомив про затримання у Празі активіста так званої Кримської весни Олександра Франчетті. "Чехія, мабуть, вирішила виправдати на ділі включення до списку недружніх Росії країн і вислужитися перед українськими неонацистами", - сказав Молохов.

Він припустив, що Франчетті може бути виданий Україні, як висловився чиновник, "на вірну смерть".

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У російському посольстві агентству ТАСС підтвердили інформацію про затримання активіста. Жодних інших подробиць поки немає. Невідомо, зокрема, в яких саме злочинах звинувачує росіянина українська влада.

У 2019 році Радіо Свобода повідомляло, що росіянин Олександр Франчетті потрапив в поле зору чеської контррозвідки. Це стверджувало Чеське радіо з посиланням на джерела.

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