За запитом України в аеропорту Праги затримали ймовірного учасника окупації Криму Франчетті. ФОТО
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на російську редакцію Радіо Свобода, про це агентству РИА Новости повідомив прессекретар президії чеської поліції.
Раніше в неділю представник російської влади окупованого Криму Олександр Молохов повідомив про затримання у Празі активіста так званої Кримської весни Олександра Франчетті. "Чехія, мабуть, вирішила виправдати на ділі включення до списку недружніх Росії країн і вислужитися перед українськими неонацистами", - сказав Молохов.
Він припустив, що Франчетті може бути виданий Україні, як висловився чиновник, "на вірну смерть".
У російському посольстві агентству ТАСС підтвердили інформацію про затримання активіста. Жодних інших подробиць поки немає. Невідомо, зокрема, в яких саме злочинах звинувачує росіянина українська влада.
У 2019 році Радіо Свобода повідомляло, що росіянин Олександр Франчетті потрапив в поле зору чеської контррозвідки. Це стверджувало Чеське радіо з посиланням на джерела.