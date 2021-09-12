Лукашенко: Білорусь закупить у Росії зброю на понад мільярд доларів

Білорусь має намір закупити озброєння у Російської Федерації на понад 1 мільярд доларів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА, про це заявив журналістам Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, під час військових навчань "Захід-2021" на Обуз-Лісновському полігоні під Барановичами.

Зокрема, перспективи поставок комплексів C-400 Лукашенко обговорював із Путіним на переговорах у Кремлі.

"Напевно, 3-3,5 години з 8 годин ми вели діалог саме про оборону і безпеку. Він мені розповів про сучасніші комплекси С-500, які можуть працювати по балістичних ракетах. ...Слава богу, зараз у нас повністю комплексами С-300 перекритий периметр на західному напрямку. Але, як ви знаєте, у нас і південний напрямок додався. Ми з білоруськими генералами і росіянами обговорювали цю тему. Нас починають із півдня підігрівати. А що ще буде... Ми маємо готуватися - 1200 км кордону з Україною. Тому нам доведеться закривати і цей периметр. І ми вели якраз мову про те, що С-400 нам будуть доречними. І він дав доручення міністру оборони, щоб із нашими пропрацювали ці питання для того, щоб можна було поставити ці комплекси нам", - розповів Лукашенко.

Читайте також: Путін і Лукашенко узгодили 28 програм інтеграції РФ і Білорусі та домовилися про єдиний ринок газу

За його словами, до 2025 року російська влада узгодила цілий перелік озброєння для поставки в Білорусь.

"Це близько десятка літаків, частина нам вже надійшла, це кілька десятків вертольотів, Тор-М2. Великі обсяги. Це свідчить про те, що і ми, і Російська Федерація дуже серйозно сприймаємо цей західний напрямок, де ми безпосередньо межуємо з натівськими військами", - зазначив глава режиму.

Говорячи про загрозу із заходу, Лукашенко навів як приклад події 1941 року.

"Ви бачите, як вони поводяться. Тому не можна розслаблятися, враховуючи досвід 1941 року, коли ми всі втихомирювали, всіх заспокоювали - не відповідайте на провокації тощо, - а потім отримали потужний удар і практично Білорусь втратили за пару-трійку місяців. Історія багато чому вчить. Ми хочемо бути заздалегідь готові, і суть цього - сучасні навчання. ...Білорусько-російському союзу зайві території не потрібні. Дай бог, нам впоратися зі своїми", - підсумував він.

Читайте також: Навчання РФ і РБ "Захід-2021" не становлять загрози для України, - Наєв