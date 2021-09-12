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Раду громадського контролю при БЕБ сформовано. ПЕРЕЛІК

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Раду громадського контролю при БЕБ сформовано. ПЕРЕЛІК
Сформовано Раду громадського контролю при Бюро економічної безпеки. До неї увійшли 15 осіб, які набрали найбільшу кількість голосів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграм-каналі повідомляє нардепка "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк.

Перелік громадської ради:

  • Тарас Котов
  • Романюк Євгеній
  • Ткаченко Андрій
  • Лавровський Михайло
  • Глазкова Катерина
  • Єрашов Андрій
  • Морозовський Андрій
  • Марчак Дарія
  • Тищук Тетяна
  • Жело Денис
  • Бондаренко Станіслав
  • Первак Назар
  • Майборода Ганна
  • Кіцул Сергій
  • Воронін Яків.

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Раду громадського контролю при БЕБ сформовано 01

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Топ коментарі

  • Mykhaylo Yeroshenko 94cf8af1
    Сокира, зашла. Это хорошо.
  • Алексей Первеев 0c647dc7
    Три первых из Демократичной сокири
    Они точно не дадут Мельнику мутить по тихому
  • igor mandiur
    Чому змінився фейс? Шо за **** .ою мать? Дебіли!
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