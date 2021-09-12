Раду громадського контролю при БЕБ сформовано. ПЕРЕЛІК

Сформовано Раду громадського контролю при Бюро економічної безпеки. До неї увійшли 15 осіб, які набрали найбільшу кількість голосів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграм-каналі повідомляє нардепка "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк.

Перелік громадської ради:

Тарас Котов

Романюк Євгеній

Ткаченко Андрій

Лавровський Михайло

Глазкова Катерина

Єрашов Андрій

Морозовський Андрій

Марчак Дарія

Тищук Тетяна

Жело Денис

Бондаренко Станіслав

Первак Назар

Майборода Ганна

Кіцул Сергій

Воронін Яків.

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