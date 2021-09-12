Раду громадського контролю при БЕБ сформовано. ПЕРЕЛІК
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Сформовано Раду громадського контролю при Бюро економічної безпеки. До неї увійшли 15 осіб, які набрали найбільшу кількість голосів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграм-каналі повідомляє нардепка "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк.
Перелік громадської ради:
- Тарас Котов
- Романюк Євгеній
- Ткаченко Андрій
- Лавровський Михайло
- Глазкова Катерина
- Єрашов Андрій
- Морозовський Андрій
- Марчак Дарія
- Тищук Тетяна
- Жело Денис
- Бондаренко Станіслав
- Первак Назар
- Майборода Ганна
- Кіцул Сергій
- Воронін Яків.