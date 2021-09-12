Нічого хорошого з цього не вийде, - вчений Стенфордського університету Ніл Фергюсон розкритикував законопроєкт про олігархів

Проєкт закону про олігархів створює для України небезпечний прецедент, який нічим хорошим не закінчиться.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку в ефірі каналу "Украіна24" висловив старший науковий співробітник Інституту Гувера (Стенфордський університет) Ніл Фергюсон під час форуму YES у Києві.

"Це небезпечний прецедент - намагатися створити виняткові закони для конкретних соціальних верств. Це вже мало погану історію і саме в цій частині світу", - зазначив Фергюсон.

За його словами, загалом сумнівною є ідея приймати спеціальні закони для категорій громадян за соціальним статусом.

"Я вважаю, що це погана ідея - ставитися до людей по-різному відповідно до їхнього соціального або майнового становища. Я кажу про ті часи, коли різні класи використовували такі слова, як "куркулі", до цих людей ставилися інакше - відповідно до закону, що діяв тоді", - додав старший науковий співробітник Інституту Гувера.

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Нагадаємо, що 2 вересня уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому вказала на невідповідність Конституції законопроєкту про олігархів і запропонувала направити його до Венеціанської комісії. Це рішення також підтримали 4 фракції парламенту.

10 вересня голова Верховної Ради Дмитро Разумков направив законопроєкт №5599 про олігархів на висновок до Венеціанської комісії (Європейська комісія за демократію через право). Це рішення вітали в консультаційній місії ЄС при Україні і європейські дипломати.