Унаслідок російського обстрілу на Донбасі загинув український воїн, - штаб ООС

Упродовж доби, 12 вересня, найманці російсько-окупаційних військ на Донбасі тричі порушили умови режиму припинення вогню, відкриваючи по позиціях української армії вогонь із гранатометів, стрілецької зброї і протитанкових ракетних комплексів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу штабу операції Об'єднаних сил, у неділю унаслідок російських обстрілів один військовослужбовець ЗСУ загинув.

"Від початку поточної доби зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Поблизу Нью-Йорка противник обстріляв позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів. У напрямку Невельського збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі стрілецької зброї. У районі населеного пункту Верхньоторецьке російські окупанти застосували протитанковий ракетний комплекс. Унаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав несумісного з життям поранення", - йдеться в повідомленні штабу.

На обстріли російських найманців українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь.

"Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону СЦКК... Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил щодо відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - резюмують у штабі ООС.

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