Майже 1,5 тисячі ізраїльтян отримали позитивний тест на COVID-19 після повернення з України

За вихідні 11-12 вересня у майже півтори тисячі ізраїльтян, які повернулися з України, виявили коронавірус. Багато громадян цієї країни 6-8 вересня відвідували Умань, де святкували Рош ха-Шана.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

За даними ізраїльської газети Haaretz, за вихідні в Ізраїль повернулися 1 713 осіб, які отримали позитивний тест на коронавірус. З них 1 439 випадків було у людей, які повернулися з України.

Крім того, понад 200 ізраїльтян після повернення з паломництва в Україну намагалися використовувати підроблений тест на коронавірус. У деяких із них зрештою виявили цей вірус.

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За даними Національної поліції, цього року в Умань здійснили паломництво понад 30 тисяч осіб. Представники однієї з течій іудаїзму - брацлавські хасиди - приїжджають в Умань, бо в місті розташована могила засновника цієї течії - рабина Нахмана з Брацлава. А роблять вони це на новий рік за іудейським календарем. Цього року свято було 6-8 вересня.

Хасиди вважають своїм обов'язком хоча б раз у житті побувати на могилі цадика Нахмана. Вони також вважають, що якщо зустрінуть іудейський Рош ха-Шана біля його могили, наступний рік буде щасливим для них.

Через релігійні свята в Ізраїлі знову почала зростати кількість випадків коронавірусу. Хоча ще наприкінці серпня, коли в країні стала доступна третя доза вакцини, там ситуація поліпшувалася.

Однак кількість смертей від ускладнень захворювання продовжує скорочуватися і зараз. В Ізраїлі вже вакцинували понад 60% населення. Зокрема, майже три мільйони людей вже отримали третю дозу препарату.

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Від початку пандемії в цій дев'ятимільйонній країні виявили понад 1,1 млн випадків коронавірусу. 7,3 тис. людей померли від ускладнень захворювання.