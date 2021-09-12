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Японська компанія Canon підтримує фотофестиваль в окупованому Криму

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З 4 по 7 листопада в окупованому Криму відбудеться фотофестиваль. Учасникам обіцяють безкоштовно надати новітні та популярні камери й об'єктиви Canon.

Nature Photo Team проводить "черговий масштабний фотофестиваль" Nature Photo Camp, який рекламує на своїй фейсбук-сторінці Canon Росія, передає Цензор.НЕТ.

"Пропонуємо чудовий привід вибратися на природу в цікавій компанії. Наші друзі з Nature Photo Team проводять черговий масштабний фотофестиваль Nature Photo Camp. З 4 по 7 листопада ви зможете побувати в одному з наймальовничіших місць у світі, потренуватися в зйомці пейзажу, поспілкуватися з експертами і послухати надихаючі лекції.

Усі учасники зможуть безкоштовно взяти на зйомку новітні та популярні камери і об'єктиви Canon. Ми також розгорнемо сервісний центр Canon Professional Services, щоб ви змогли безкоштовно почистити і перевірити своє обладнання", - йдеться в повідомленні.

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Японська компанія Canon підтримує фотофестиваль в окупованому Криму 01

Там пропонують перейти на сайт фестивалю, де можна дізнатися, що відбудеться він в окупованому Криму. Зазначимо, що квиток коштує 54 тисячі рублів.

Японська компанія Canon підтримує фотофестиваль в окупованому Криму 02

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Топ коментарі

  • олег иванов 9d1a2ffb
    На Курилах японцы не хотят провести фестиваль?
  • Valery Greff
    NIKON vs CANON - Один из вечных споров, с поразительной регулярностью возникающий на фотографических форумах, берет свои истоки в 17-м веке, когда патриарх Никон по инициативе царя провел реформу православной церкви. Эта реформа привела к расколу верующих на последователей Никона (Никонистов) и тех, кто хотел жить по старому канону (Канонистов).
  • TarganRun
    от суки, а мне их продукция нравилась... прийдется ***** послать ((
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