Японська компанія Canon підтримує фотофестиваль в окупованому Криму

З 4 по 7 листопада в окупованому Криму відбудеться фотофестиваль. Учасникам обіцяють безкоштовно надати новітні та популярні камери й об'єктиви Canon.

Nature Photo Team проводить "черговий масштабний фотофестиваль" Nature Photo Camp, який рекламує на своїй фейсбук-сторінці Canon Росія, передає Цензор.НЕТ.

"Пропонуємо чудовий привід вибратися на природу в цікавій компанії. Наші друзі з Nature Photo Team проводять черговий масштабний фотофестиваль Nature Photo Camp. З 4 по 7 листопада ви зможете побувати в одному з наймальовничіших місць у світі, потренуватися в зйомці пейзажу, поспілкуватися з експертами і послухати надихаючі лекції.

Усі учасники зможуть безкоштовно взяти на зйомку новітні та популярні камери і об'єктиви Canon. Ми також розгорнемо сервісний центр Canon Professional Services, щоб ви змогли безкоштовно почистити і перевірити своє обладнання", - йдеться в повідомленні.

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Там пропонують перейти на сайт фестивалю, де можна дізнатися, що відбудеться він в окупованому Криму. Зазначимо, що квиток коштує 54 тисячі рублів.