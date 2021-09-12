"Дія" почне повідомляти про те, який банк і для чого перевіряє кредитну історію, - глава Мінцифри Федоров

Найближчим часом у "Дії" запуститься послуга щодо повідомлення користувачів про те, який банк і для чого перевіряє їхню кредитну історію.

Про це віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив у "Подробицях тижня" на телеканалі "Інтер", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Через кілька тижнів ми запустимо в "Дії" послугу, вона буде доступна всім користувачам. Якщо хтось намагається взяти на вас кредит, то вам надходить повідомлення і йдеться про те, що перевіряється ваша інформація, який банк перевіряє і для чого перевіряє вашу кредитну історію", - сказав Федоров.

Крім того, міністр зазначив, що на найближчому "Дія"-саміті буде презентовано багато нових цифрових послуг, які пов'язані з отриманням субсидій, комунальними і соціальними послугами.

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