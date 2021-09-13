На українсько-польському кордоні відкриють 3-4 нові пункти пропуску, - посол Дещиця

Нові прикордонні пункти можуть з'явитися у Львівській, Волинській та Закарпатській областях.

Про це в програмі "Неофіційна розмова" телеканалу "Дом" повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця, передає Цензор.НЕТ.

"У нас є плани, у нас працює міжвідомча комісія, яка займається розробкою планів щодо відкриття пунктів пропуску. У нас є напрацювання, є місця, де ми б хотіли відкрити ці переходи", - сказав він.

Нові прикордонні пункти планують відкрити у Львівській області (на ділянці кордону в районі польського міста Перемишля) та у Волинській області.

Також додатково розглядається Закарпатська область.

"Може бути, навіть у Закарпатській області, хоча там цей пункт пропуску, найімовірніше, буде поки що пішохідний", - уточнив Дещиця.

Посол зазначив, що на Закарпатті вивчають можливість створення пункту пропуску на кордоні з Польщею та зі Словаччиною. Але головна проблема - це території національних парків. Так, у Закарпатській області прикордонна зона розташована на території національного парку "Ужанський", у Словаччині - "Полонини", в Польщі - "Бещадський".

"Словаччина, Україна та Польща. Але там ще важче вести переговори, тому що цей пункт пропуску розташований у заповідній зоні. Тому потрібно ще дозвіл національного парку", - констатував Дещиця.

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Він також повідомив, що зараз на українсько-польському кордоні діють загалом 8 прикордонних пунктів. При цьому між Німеччиною і Польщею, до вступу останньої до Євросоюзу, було 48 пунктів пропуску.