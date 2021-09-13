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Прессекретар Путіна Пєсков в ефірі білоруського телеканалу заявив про "родинні стосунки" Росії та України

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Прессекретар Путіна Пєсков в ефірі білоруського телеканалу заявив про "родинні стосунки" Росії та України
Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Росія і Україна не припинили "родинні стосунки", попри зростання кількості "обдурених пропагандою людей".

Його слова наводить Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

"Ви самі знаєте, наприклад, яка у нас зараз "дружба" з Україною. Але це не означає, що ми втратили свої родинні стосунки з українським народом. Нехай там росте кількість обдурених пропагандою людей, які вже починають ненавидіти Росію. Але все одно ми всі слов'яни, і ми дійсно родичі", - сказав Пєсков в ефірі білоруського телеканалу ОНТ.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Шоб он сдох - 15 тысяч убитых , 2 млн переселенцев !!!!
  • Прощай немытая раССея
  • Прощай немытая раССея
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