Зеленський виступить на сесії Генасамблеї ООН, але полетить для цього до США, лише якщо буде користь, - Никифоров
Про це розповів прессекретар президента України Сергій Никифоров у програмі "Погляд з Банкової" телеканалу "Дом", інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, Зеленський поїде до США, якщо ця поїздка принесе користь.
"Він ухвалюватиме рішення, з огляду на доцільність. Адже витратити купу часу — день туди, день назад на переліт — заради того, щоб постояти на трибуні ООН? Звичайно, ні. Має бути якась користь. Якщо користь — якісь домовленості, якісь зустрічі, підписання якихось документів — виправдовує цю витрату часу, президент вирішить летіти. Якщо не виправдовує, якщо це просто церемоніальна поїздка, то він вирішить не летіти. Тому все залежить від президента. Але зараз десь 50/50", — зазначив Никифоров.
Під час виступу на Генасамблеї Зеленський, зокрема, торкнеться теми "Кримської платформи". Адже в ООН входять 193 країни, і кожна з них може приєднатися до декларації, підписаної на саміті "Кримської платформи" 23 серпня.
"Я думаю, що президент може презентувати цю платформу і може ще раз запросити (приєднатися до неї. — Ред.). Все-таки ООН — це 193 країни. Він може запросити ці країни приєднатися до "Кримської платформи". Це було б хорошим жестом" , — додав прессекретар.