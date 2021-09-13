Новини

Зеленський виступить на сесії Генасамблеї ООН, але полетить для цього до США, лише якщо буде користь, - Никифоров

2 71030
Зеленський виступить на сесії Генасамблеї ООН, але полетить для цього до США, лише якщо буде користь, - Никифоров
Президент України Володимир Зеленський має намір взяти участь у 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН, яка відбудеться в Нью-Йорку наприкінці вересня. Поки вирішується питання, в якому форматі буде його участь - онлайн або офлайн.

Про це розповів прессекретар президента України Сергій Никифоров у програмі "Погляд з Банкової" телеканалу "Дом", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Зеленський поїде до США, якщо ця поїздка принесе користь.

"Він ухвалюватиме рішення, з огляду на доцільність. Адже витратити купу часу — день туди, день назад на переліт — заради того, щоб постояти на трибуні ООН? Звичайно, ні. Має бути якась користь. Якщо користь — якісь домовленості, якісь зустрічі, підписання якихось документів — виправдовує цю витрату часу, президент вирішить летіти. Якщо не виправдовує, якщо це просто церемоніальна поїздка, то він вирішить не летіти. Тому все залежить від президента. Але зараз десь 50/50", — зазначив Никифоров.

Також читайте: Візит Зеленського на Генасамблею ООН у США зараз опрацьовується, - Кулеба

Під час виступу на Генасамблеї Зеленський, зокрема, торкнеться теми "Кримської платформи". Адже в ООН входять 193 країни, і кожна з них може приєднатися до декларації, підписаної на саміті "Кримської платформи" 23 серпня.

"Я думаю, що президент може презентувати цю платформу і може ще раз запросити (приєднатися до неї. — Ред.). Все-таки ООН — це 193 країни. Він може запросити ці країни приєднатися до "Кримської платформи". Це було б хорошим жестом" , — додав прессекретар.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Valery Greff
    Неужели с номером на пианино?
  • Amber
    Не может человек за два года поднять уровень интеллекта от плинтуса до небес.
    Не может за два года бомж, бандит, проститутка, пляжный фотограф, собутыльник, наркоман, стать государственными деятелями!

    Быдло можно отмыть и одеть в дорогой костюм, но внутри оно все тоже быдло.☹️
  • Stepan Ivanoff
    не поднимается рука лайкнуть твой комент.
    Слава Украине!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини