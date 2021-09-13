Зеленський: Байден заявив, що Україна має бути в НАТО
Про це президент Володимир Зеленський заявив під час інтерв'ю Фаріду Закарії на телеканалі CNN, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Зеленський запитав у Байдена щодо членства України в НАТО і "дуже прямо, коли це може статися". За його словами, відповідь президента США щодо цього та Альянсу загалом тривала приблищно 20−30 хвилин.
"Він сказав: я думаю, ви маєте бути там, але це не тільки моє рішення. Я чув цю риторику від нього перед зустріччю", — заявив президент України.
На його думку, на позицію США впливають "поради деяких лідерів великих європейських країн".
"Я сказав йому: ви маєте рацію пане президенте. Але, думаю, що через ваше рішення цей шлях до НАТО буде коротшим, більш прозорим для України", - додав Зеленський.
Як повідомлялося, у спільній заяві за підсумками зустрічі президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена зазначається, що Сполучені Штати підтримують право України обирати свій власний зовнішньополітичний курс вільно від зовнішнього втручання, включно з прагненням України вступити до НАТО.