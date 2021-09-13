Зеленський: Байден заявив, що Україна має бути в НАТО

Під час зустрічі президентів США і України у Вашингтоні Джо Байден висловився щодо членства в НАТО.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час інтерв'ю Фаріду Закарії на телеканалі CNN, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зеленський запитав у Байдена щодо членства України в НАТО і "дуже прямо, коли це може статися". За його словами, відповідь президента США щодо цього та Альянсу загалом тривала приблищно 20−30 хвилин.

"Він сказав: я думаю, ви маєте бути там, але це не тільки моє рішення. Я чув цю риторику від нього перед зустріччю", — заявив президент України.

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На його думку, на позицію США впливають "поради деяких лідерів великих європейських країн".

"Я сказав йому: ви маєте рацію пане президенте. Але, думаю, що через ваше рішення цей шлях до НАТО буде коротшим, більш прозорим для України", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, у спільній заяві за підсумками зустрічі президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена зазначається, що Сполучені Штати підтримують право України обирати свій власний зовнішньополітичний курс вільно від зовнішнього втручання, включно з прагненням України вступити до НАТО.

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