Окупанти відкрили пам'ятник Дзержинському у Сімферополі, в РПЦ заявили про "образу пам'яті" жертв червоного терору

В окупованому Сімферополі відреставрували і встановили пам'ятник засновнику Всеросійської надзвичайної комісії (ВНК) Феліксу Дзержинському.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Зазначається, що відреставрований пам'ятник встановили в центрі Сімферополя, в районі вулиці Об'їзної, в річницю дня народження Дзержинського.

У пресслужбі управління ФСБ Росії по Криму і Севастополю заявили, що Дзержинський "боровся не тільки з контрреволюцією, але й піднімав країну з розрухи і злиднів".

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Фелікс Дзержинський очолював Всеросійську надзвичайну комісію, яка в 1918-1919 роках здійснювала масові розстріли людей, підозрюваних і звинувачених у причетності до контрреволюційних організацій.

Також видання наводить слова члена Патріаршої ради з культури РПЦ, протоієрея Леоніда Калініна: "Його знесуть місцеві жителі, в кого ще жива пам'ять тих страшних подій: десятиліть пекельних мук, в які вкинули країну ці "благодійники", довели спочатку країну до повного розвалу, а потім "ремонтували" мости і паровози. Ці негідники, які віроломно захопили владу у воєнний час і організували жахливий червоний терор, спочатку вбивали батьків, а потім боролися з безпритульністю! Я особисто категорично проти появи таких монументів у будь-яких громадських просторах у Росії. Це ображає пам'ять мільйонів невинних жертв терору, голоду, холоду, мук, тортур, в’язниць, таборів і розорення Вітчизни".