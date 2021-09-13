Росіяни жорстоко катують Асана Ахтемова: б'ють струмом, імітують розстріл, - Чубаров

Російські силовики катували затриманих в окупованому Криму кримських татар Нарімана Джеляла, Асана та Азіза Ахтемових.

Про це повідомив у Facebook глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що це робилося, "щоб вибити зізнання в діях, яких вони не скоювали".

"Особливо жорстоко російські карателі катували Асана Ахтемова, якого вивозили в ліс, ставили на коліна біля викопаної ями, імітували розстріл, стріляючи над головою, знову кидали в підвал, де пропускали через голову та тіло Асана електрострум", - пишет Чубаров.

Також читайте: Окупанти чинять фізичний і психологічний тиск на затриманого першого заступника голови Меджлісу Джеляла, - Чубаров

На його думку, "ці катування стали можливими ще й тому, що російські карателі до сьогодні не допускають адвокатів за угодою (найнятих рідними і близькими) до Асана й Азіза".

Чубаров підкреслив, що у ФСБ "призначили двох відібраних ними адвокатів, щоб їхньою участю прикривати катування та інші жорстокі дії, що застосовуються ними до затриманих Асана й Азіза Ахтемових".

"Саме внаслідок їхньої співучасті в беззаконні, карателі мають можливість формально легалізовувати здобуті ними під тортурами "визнання"", - заявив Чубаров.

Читайте: Європейський суд із прав людини почав просити в РФ інформацію про медобстеження заарештованих у Криму Джеляла й Ахтемова, - адвокатка Закревська

Нагадаємо, російські силовики в окупованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтема, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеінова.

Понад добу про них нічого не було відомо. Десятки людей, серед яких родичі, журналісти та адвокати, прийшли до будівлі ФСБ із вимогою дати інформацію про затриманих. Понад 50 із них були заарештовані бійцями ОМОНу, в тому числі журналісти "Кримської солідарності" та "Граней.ру" Айдера Кадирова і Нурі Абдурешітова, на яких чітко було видно посвідчення ЗМІ, що висіли на шиї.

Окупанти звинувачують заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і братів Азіза та Асана Ахтемова в пошкодженні газопроводу в районі Перевального. Їм загрожує до 15 років в'язниці.