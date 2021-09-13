Один український воїн загинув, ще трьох поранено внаслідок російського обстрілу на Донбасі. Ворог застосовував ПТРК і 120-мм міномети, за добу - 10 порушень "тиші", - штаб

Протягом минулої доби, 12 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Поблизу Нью-Йорка противник двічі обстріляв позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів.

У напрямку Невельського збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Верхньоторецьке ворог двічі здійснював обстріли, застосовуючи протитанковий ракетний комплекс, ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Неподалік Причепилівки російські окупанти двічі обстріляли позиції ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру.

У районі населених пунктів Катеринівка, Зайцеве та Золоте-4 найманці вели вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

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"В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям. Троє захисників дістали осколкові поранення. Воїни перебувають у лікувальних закладах. Стан їхнього здоров’я – задовільний.

Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 13 серпня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

У районі населеного пункту Зайцеве російсько-окупаційні війська обстріляли позиції ЗСУ із гранатометів різних систем.

У штабі наголосили, що на обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

"Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - повідомили в штабі.

"Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.