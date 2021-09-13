Японські вчені розрахували ефективність вакцини Pfizer - 85-96%

В Японії оцінили ефективність вакцини Pfizer у 85-96%. Група дослідників Кіотського університету провела дослідження, у процесі якого проаналізувала дані більш як 10 тис. місцевих жителів, що заразилися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна із посиланням на NHK.

Переважна більшість інфікованих виявилися нещепленими, що дозволило японським фахівцям розрахувати ефективність препарату. Серед чоловіків віком від 20 до 60 років ефективність вакцини від Pfizer виявилася на рівні 89,6-93,4%, серед чоловіків старше 60 - на рівні 94,7-96,9%. Серед жінок віком від 20 до 60 років препарат показав ефективність у 85,4% - 91,8%, а серед жінок старших 60 - 92,6-96,1%.

Японські фахівці підкреслили, що дослідження проводилося в період потужного поширення в країні штаму "Дельта", і припустили, що вакцина має доволі високу ефективність і проти цього більш заразного варіанта.

Нині принаймні 50% жителів Японії були щеплені двома дозами вакцини проти коронавірусу. В Японії застосовуються вакцини британсько-шведської фірми AstraZeneca, американо-німецького консорціуму компаній Pfizer і BioNTech, а також американської компанії Moderna.

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