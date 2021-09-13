Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 225 млн, жертв уже 4,6 млн. За добовою смертністю лідирує Росія. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 13 вересня у світі зареєстрували 373 430 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 5919 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 225 479 436 випадків інфікування, з них 373 430 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 644 176 осіб, з них 5919 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 199,9 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Велика Британія і Росія.

Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 28-му позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 8-му, за летальними випадками - 40-ву і 10-ту позицію відповідно.

Також варто зазначити, що за кількістю смертей від коронавірусу за добу у світі лідирують Росія, Мексика та Іран.