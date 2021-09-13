В Україні за добу від COVID-19 померли 18 осіб, зафіксовано 1205 нових випадків зараження, 758 осіб одужали

В Україні зафіксовано 1205 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 13 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 12 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 1205 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 149, медпрацівників – 23).

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 833 особи;

летальних випадків – 18;

одужало – 758 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 10 668 осіб,

методом ІФА – 1659 осіб,

експрес-тестами – 9147 осіб.

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За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 317 824 особи;

одужало – 2 221 868 осіб;

летальних випадків – 54 360;

проведено ПЛР-тестувань – 12 279 748.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (166), Тернопільській (148), Чернівецькій (120), Житомирській (88) та Львівській (86) областях", - розповіли в МОЗ.











