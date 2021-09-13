Некоректно порівнювати Україну з Афганістаном. У 2014-му ми були самі, тож ні за 4 дні, ні за 8 років РФ не змогла нас захопити, - Зеленський

Україна з 2014 року не дозволяє Росії окупувати себе, тому некоректно порівнювати її з Афганістаном.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю журналісту CNN Фаріду Закарії, який запитав, чи турбується він, що США залишать Україну, так само, як вони залишили Афганістан.

"По-перше, я вважаю, що некоректно порівнювати Україну з Афганістаном. Крім того Україна не так сильно залежить від США, як Афганістан. І я впевнений, що неможливо за 5-6-7 днів окупувати таку географічно велику країну з такою кількістю населення, як Україна", - сказав Зеленський.

Закарія нагадав Зеленському слова секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева, який заявив, що Україна має розуміти, що США залишать Київ, так само, як вони залишили Кабул.

Зеленський своєю чергою нагадав журналісту про 2014 рік, коли Україна опинилася сама проти російських окупантів, ніхто не підтримував її, в українців не було зарубіжної військової техніки, лише своя, не було іноземних військових - лише громадяни України.

"У нас піднялася хвиля волонтерів, добровольчі батальйони - люди, які об'єдналися, щоб як громадяни захистити свою країну. Більше нікого не було. Тож ні за чотири дні, ні за вісім років Росія не змогла захопити нас. Російська армія - не армія Талібану, це одна з найсильніших армій у світі. Але ми відстоюємо свою державність і незалежність своєї економіки... Що значить - піти з України? Я вважаю, що навпаки, США мають збільшувати свою присутність в Україні", - сказав Зеленський.

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19 серпня Патрушев заявив, що після виведення військ США з Афганістану і швидкого падіння уряду в цій країні, "те саме чекає і на Україну".

1 вересня Україна і США зробили заяву про стратегічне партнерство