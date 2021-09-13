"На карту поставлені життя людей": у Держдепі США заявили, що Європі загрожує дефіцит газу взимку
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив в інтерв'ю Financial Times старший радник з питань енергетичної безпеки при Держдепартаменті США Амос Гокстейн, передає Укрінформ.
"Якщо в січні-лютому настане справжня холодна зима, у вас можуть скінчитися запаси. І це мене непокоїть", - наголосив чиновник.
Він зауважив, що європейська частина континенту розпочинає новий холодний сезон не лише з низькими запасами газу, але також із загрозою скорочення постачань.
У цьому зв’язку він підкреслив, що США зберігають стурбованість щодо залежності Європи від енергопостачання з Росії.
"Йдеться не лише про геополітичні ігри. На карту поставлені життя людей",- додав він.
Як повідомлялося, Амос Гокстейн був призначений на посаду радника з питань енергобезпеки минулого місяця. Так, повідомлялося, що його діяльність зосереджуватиметься, зокрема, на зменшенні ризиків, пов'язаних з російським газопроводом Nord Stream 2 з Росії до Німеччини.