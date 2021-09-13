За тиждень під час пожеж в Україні загинуло 15 осіб, на водоймах - 9, - ДСНС

Протягом минулого тижня (із 06.09 по 12.09) під час пожеж загинуло 15 осіб, на водних об'єктах - 9.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Від початку тижня зареєстровано 2 тис. 873 надзвичайні події. В результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 66 осіб.

Ліквідовано 2 тис. 346 пожеж, врятовано на пожежах 50 осіб та не допущено знищення вогнем 468 будівель і 54 од. техніки. На пожежах загинуло 15 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 4 млн 464 тис. грн.

Упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 348 виїздів, під час яких виявлено, вилучено та знищено 2 тис. 110 вибухонебезпечних предметів.

Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 9 осіб.

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