Черговий літак розбився в Росії: 4 загиблих

У Росії пасажирський літак L-410 здійснив жорстку посадку поруч із селом Казачинське в Іркутській області. Він впав з невеликої висоти в умовах щільного туману. На борту було 14 пасажирів і два члени екіпажу. Чотири людини загинули, зокрема командир повітряного судна.

Другий пілот живий. Загалом вижили й зазнали травм 12 осіб, у них переломи і черепно-мозкові травми, повідомили в оперативному штабі з ліквідації наслідків катастрофи. Четверо постраждалих у важкому стані, передає Цензор.НЕТ із посианням на ВВС.

Вранці в понеділок санітарний вертоліт Мі-8 із трьома постраждалими, зокрема другим пілотом, вилетів до Іркутська. У них складні переломи. Після катастрофи 10 людей опинилися затиснутими в корпусі літака. Пожежі не було - початкові повідомлення про неї не підтвердилися.

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L-410 здійснив жорстку посадку о 23:15 за місцевим часом за 4 км від села Казачинське - райцентру, розташованого приблизно за 500 км від Іркутська (це відстань повітрям). Представник компанії "Сибірська легка авіація" ("Сила") заявив, що літак впав під час повторного заходу на посадку. У селі був густий туман, із посиланням на місцевих жителів пише газета "Комерсант".

В оперативному штабі напередодні говорили, що, за попередніми даними, на борту сталася відмова техніки, "екіпаж повідомив про це диспетчеру, потім виконав аварійну посадку в тайзі". Літак при цьому перебував на мінімально низькій висоті і впав на острів у річці.

У штабі вважають, що катастрофа сталася через відмову техніки, пише Інтерфакс. Друга версія - помилка пілотування. Офіційні висновки про можливі причини катастрофи L-410 будуть зроблені після розслідування. Порушено кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки експлуатації транспорту.

Літак повністю зруйнований. Як пише ТАСС із посиланням на транспортну прокуратуру, рятувальники знайшли одну чорну скриньку, яка має допомогти визначити причину аварії. Допитати пілота, що вижив, поки не вдалося - він у шоковому стані.

L-410 Turbolet - двовинтовой літак, розроблений наприкінці 1960-х років чехословацьким підприємством Let Kunovice. Призначений для місцевих авіаліній і придатний для експлуатації на ґрунтових, трав'яних і снігових майданчиках, на аеродромах з короткими злітно-посадковими смугами. Авіакомпанія "Сила" за даними на кінець 2020 року у своєму парку налічувала шість таких літаків.

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Це вже друга подія з літаками авіакомпанії за останні два місяці. 16 липня в Ан-28, що виконував рейс Кедровий - Томськ, на борту якого було 18 осіб, спрацював аварійний маяк. Після зупинки обох двигунів літак здійснив жорстку посадку. Всі пасажири й екіпаж залишилися живі, травм зазнали 11 осіб.

Остання катастрофа L-410 у Росії сталася 19 червня в Кемеровській області. Літак, на борту якого перебували парашутисти, зіткнувся з лісовим масивом і здійснив жорстку посадку після відмови одного з двигунів. Загинули чотири людини, 15 були поранені.

6 липня на Камчатці неподалік аеропорту селища Палана розбився пасажирський Ан-26. На борту перебували 28 осіб, всі загинули. Літак під час зниження зіткнувся зі схилом гори. 12 серпня на Камчатці впав в озеро вертоліт Мі-8, на борту було 16 осіб, вижили лише вісім із них.

У середу в Іркутській області буде оголошено день жалоби, заявив губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв.

Нагадаємо, за літо в Росії розбилися 10 літаків і вертольотів.

Детальніше про це читайте в блозі головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Катастрофічне для російської авіації літо".