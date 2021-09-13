Не так багато людей готові йти в держсектор, особливо на керівні посади, - Смілянський

АТ "Укрпошта" зауважує про брак кваліфікованих кадрів на ринку України.

"На ринку праці, на жаль, не дуже багато людей, які готові відповідати існуючим викликам. Більше того, не секрет, що не дуже багато людей готові йти в держсектор, особливо на керівні посади ... Держсектор накладає великі особистісні ризики за ухвалення рішень. Тому для роботи тут потрібне велике бажання", - заявив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Він також зазначив, що на ринку виробничого персоналу, особливо в селах, також складно знайти кваліфіковані кадри, здатні працювати з автоматизованими процесами.

"Є проблема з автоматизацією. Спробуй знайди людину, яка працює в селі на комп'ютері, а не на рахівниці чипапірці. Якщо ми хочемо знайти технічно підкованих людей, які дійсно готові працювати, - потрібні більш високі зарплати", - розповідає Смілянський.

За його словами, компанія йде до того, що в її штаті буде менша кількість більш високооплачуваних людей. Водночас не всі співробітники, які зараз працюють у компанії, готові переходити на повну ставку навіть з підвищенням окладу.

"Тому ми стільки зусиль зараз вкладаємо саме в IT, в процеси, в поліпшення логістики. Не тому, що вони завтра дадуть ефект, а тому що я розумію, що ринок праці кращим не стане. Якщо я буду конкурувати з полуницею в Польщі - нічим хорошим це не закінчиться", - підкреслює гендиректор "Укрпошти".

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