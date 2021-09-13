Не так багато людей готові йти в держсектор, особливо на керівні посади, - Смілянський
"На ринку праці, на жаль, не дуже багато людей, які готові відповідати існуючим викликам. Більше того, не секрет, що не дуже багато людей готові йти в держсектор, особливо на керівні посади ... Держсектор накладає великі особистісні ризики за ухвалення рішень. Тому для роботи тут потрібне велике бажання", - заявив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Він також зазначив, що на ринку виробничого персоналу, особливо в селах, також складно знайти кваліфіковані кадри, здатні працювати з автоматизованими процесами.
"Є проблема з автоматизацією. Спробуй знайди людину, яка працює в селі на комп'ютері, а не на рахівниці чипапірці. Якщо ми хочемо знайти технічно підкованих людей, які дійсно готові працювати, - потрібні більш високі зарплати", - розповідає Смілянський.
За його словами, компанія йде до того, що в її штаті буде менша кількість більш високооплачуваних людей. Водночас не всі співробітники, які зараз працюють у компанії, готові переходити на повну ставку навіть з підвищенням окладу.
"Тому ми стільки зусиль зараз вкладаємо саме в IT, в процеси, в поліпшення логістики. Не тому, що вони завтра дадуть ефект, а тому що я розумію, що ринок праці кращим не стане. Якщо я буду конкурувати з полуницею в Польщі - нічим хорошим це не закінчиться", - підкреслює гендиректор "Укрпошти".