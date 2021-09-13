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Поліцейські викрили групу сутенерів, які під загрозою фізичної розправи примушували займатися проституцією 63 жінок. ФОТОрепортаж

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Поліцейські викрили групу сутенерів, які під загрозою фізичної розправи примушували займатися проституцією 63 жінок. ФОТОрепортаж
Нацполіція викрила в сутенерстві учасників організованого злочинного угруповання. Правоохоронці провели 21 санкціонований обшук у шести фігурантів у Києві та Дніпрі. Встановлено організатора і його спільників, які втягнули в заняття проституцією 63 жінок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції України.

Працівники Департаменту міграційної поліції встановили групу осіб, які на території Києва і Дніпра організували бізнес з надання сексуальних послуг.

Повідомляється, що 41-річний організатор злочинного угруповання та його спільниці – жінки віком від 27-ми до 44-х років - підшуковували тих, хто перебував у скрутних життєвих обставинах. Зловмисники, використовуючи уразливий стан жінок, змушували їх займатися проституцією, погрожуючи фізичною розправою за відмову.

Поліцейські викрили групу сутенерів, які під загрозою фізичної розправи примушували займатися проституцією 63 жінок 01

Відтак працівники Департаменту міграційної поліції спільно зі слідчим відділом Печерського управління поліції Києва під процесуальним керівництвом Печерської окружної прокуратури та за підтримки спецпідрозділу ТОР одночасно провели 21 санкціонований обшук.

Обшуки проводилися у Києві та Дніпрі за місцями проживання фігурантів та адресами надання сексуальних послуг. За їх результатами поліцейські виявили та вилучили два пістолети, транспортні засоби преміум-класу, мобільні телефони, гроші, чорнові записи та інші речові докази, які підтверджують злочинну діяльність фігурантів.

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Також поліцейські встановили 63 жінки, які працювали на учасників організованого злочинного угруповання та надавали сексуальні послуги.

Поліцейські викрили групу сутенерів, які під загрозою фізичної розправи примушували займатися проституцією 63 жінок 02

Трьох фігурантів затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголосили їм підозри у скоєнні кримінального правопорушення.

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Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від чотирьох до семи років позбавлення волі. Поліцейські встановлюють інших учасників, які можуть бути причетні до протиправної діяльності.

Поліцейські викрили групу сутенерів, які під загрозою фізичної розправи примушували займатися проституцією 63 жінок 03
Поліцейські викрили групу сутенерів, які під загрозою фізичної розправи примушували займатися проституцією 63 жінок 04
Поліцейські викрили групу сутенерів, які під загрозою фізичної розправи примушували займатися проституцією 63 жінок 05
Фото: сайт Нацполиции

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Топ коментарі

  • RustIck
    Прям таки "заставлями"? Думаю, за что их действително повязали, так это не платили дань ментам и составлями конкуренцию тем, кто отстегивает ментавской "крыши". Давно пора легализовать проституцию, никуда это явление не денется, а оставлять нелегальным - значит множить криминал и коррупцию.
  • Valery Greff
    Вполне теперь смогут работать в кабмине вiслючего шобла - там как раз кадровый голод...
  • Максим Максимович b5166c8f
    Они хотели работать малярами, штукатурами, продавцами, а их заставляли вкалывать проститутками.

    Теперь их мечты о труде в удовольствие наконец-то исполнятся.
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