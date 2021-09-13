Циркуляція трьох штамів грипу очікується в Україні в 2021-2022 році, - Кузін

У 2021-2022 році в Україні очікується аналогічний епідемічний сезон грипу, як і минулого року - циркуляція штамів B/Washington, H1N1 та H3N2. Він не буде відрізнятися появою нових штамів або прогнозами щодо більш тяжкого перебігу хвороби.

Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я-головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін в онлайн-інтерв'ю з Катериною Булавіновою, медичним експертом UNICEF, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За його словами, минулого року дуже багато людей хворіли на грип і ще більше — отримали або важкий перебіг, або стикнулися з віддаленими наслідками перенесеного захворювання.

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"Із червня ми почали працювати з представниками фармацевтичного сектору для того, щоб виділити для України більшу кількість вакцин. Також зараз проводяться перемовини щодо передачі в межах гуманітарної допомоги за механізмом PIVI безкоштовних вакцин для щеплення лікарів (майже 30 тисяч доз). Ми розраховуємо, що медичних працівників, (принаймні тих, які працюють у "ковідних" лікарнях), ми зможемо вакцинувати від грипу безкоштовно за рахунок гуманітарної допомоги", — сказав Кузін.

Щодо аптечної мережі, до неї цьогоріч доставлять більшу кількість вакцин, ніж минулого року, — приблизно мільйон доз. Але остаточні кількості, дійсно, будуть регулюватися попитом.