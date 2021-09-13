На програмі "Ноутбук - кожному вчителю" планували вкрасти близько 300 млн грн, - СБУ

Кіберфахівці СБУ запобігли великому розкраданню державних коштів на урядовій програмі "Ноутбук - кожному вчителю".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив під час брифінгу в.о. начальника Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

"Ми отримали інформацію про наміри окремих осіб організувати протиправну схему при реалізації державної урядової програми "Ноутбук - кожному вчителю". Окремі особи хотіли забезпечити протиправну змову учасників IT-ринку", - зазначив він.

За його словами, вони заявили, що нібито уповноважені Міністерством цифрової трансформації.

"Були встановлені конкретні особи, які провели попередні переговори з учасниками IT-ринку, які можуть бути задіяні в зазначеній програмі, і домовилися з ними про необхідність завищення цін на понад 30%. Саме ці 30% повинні були бути у вигляді "відкатів" вкрадені. 30% від близько 1 млрд грн - це 300 млн грн", - підкреслив Вітюк.

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В СБУ підкреслили, що попередньо всі регіони країни хотіли поділити між собою, учасникам ринку було відомо де, хто повинен перемогти.

Співробітники СБУ попередили про схему Міністерство цифрової трансформації і Міністерство освіти.

"Ми провели неформальну нараду, на яку запросили близько 30 учасників IT-ринку. Там розвіяли міф про те, що цю схему може "кришувати" Мінцифри і закликали всіх учасників відмовитися від сумнівних і протиправних дій, які можуть призвести до збитків", - додав Вітюк.

Правоохоронці продовжують перевірку.

Як повідомлялося, станом на 1 вересня у всіх обласних державних адміністраціях та чотирьох районах Києва оголошено тендери на 56 954 ноутбуки для вчителів.

Пізніше глава Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що підозрюють корупційну змову на мільйони гривень у тендерах на закупівлю ноутбуків для вчителів.