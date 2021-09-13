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За добу в Києві на COVID-19 захворіли майже вдвічі більше людей, ніж одужали. Зафіксовано один летальний випадок. КАРТА

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За добу в Києві виявили 166 нових випадків захворювання на коронавірус (загалом 227 861), померла одна людина

Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

Так, за добу захворіли 80 жінок віком від 19 до 84 років, 68 чоловіків віком від 18 до 86 років, 8 дівчаток від 3 до 14 років і 10 хлопчиків від 6 місяців до 17 років.

Також зафіксовано один летальний випадок від вірусу (загалом 5308).

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Крім того, за добу госпіталізували 24 хворих на коронавірус і 64 пацієнти з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

90 осіб подолали коронавірус (загалом 218 287).

За словами мера, найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: у Святошинському (52), Деснянському (26), Солом'янському і Дарницькому (по 16).

За добу в Києві на COVID-19 захворіли майже вдвічі більше людей, ніж одужали. Зафіксовано один летальний випадок 01

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Топ коментарі

  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Да уже экономика потеряла с этим ковидобесием. Продолжайте ужесточать. Потеряете еще больше. Толку будет с того, что к примеру в кафе будет вакцинировано 80% персонала и оно будет работать, если в нем посетителей не будет. Самих себя обслуживать будут?
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Тут сильно думать нет необходимости. Достаточно посмотреть на официальные данные по вакцинации. На 40 млн человек 4 с лишним два раза вакцинированы и чуть более 5 млн один раз. Выводы делайте сами.
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Жрать захотят поедят дома. А вы лапу сосите.
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