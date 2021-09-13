За добу в Києві на COVID-19 захворіли майже вдвічі більше людей, ніж одужали. Зафіксовано один летальний випадок. КАРТА

За добу в Києві виявили 166 нових випадків захворювання на коронавірус (загалом 227 861), померла одна людина

Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

Так, за добу захворіли 80 жінок віком від 19 до 84 років, 68 чоловіків віком від 18 до 86 років, 8 дівчаток від 3 до 14 років і 10 хлопчиків від 6 місяців до 17 років.

Також зафіксовано один летальний випадок від вірусу (загалом 5308).

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Крім того, за добу госпіталізували 24 хворих на коронавірус і 64 пацієнти з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

90 осіб подолали коронавірус (загалом 218 287).

За словами мера, найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: у Святошинському (52), Деснянському (26), Солом'янському і Дарницькому (по 16).