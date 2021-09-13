КС на цьому тижні почне розгляд справи про конституційність скасування депутатської недоторканності, - нардеп Качура

Конституційний суд на цьому тижні почне розгляд справи про конституційність скасування депутатської недоторканності.

Про це народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"На цьому тижні Конституційний суд візьметься за розгляд справи про конституційність скасування депутатської недоторканності. Депутати, які звернулися в КС, вважають, що в момент прийняття закону були порушені процедури. Будемо уважно стежити за цією справою", - зазначив Качура.

Як повідомлялося, 50 депутатів, більшість яких з партії "Опозиційна платформа - За життя" (Серед них Віктор Медведчук, Юрій Бойко, Вадим Рабінович, Нестор Шуфрич, Ілля Ківа, Василь Німченко, Наталія Королевська, Сергій Льовочкін, Ренат Кузьмін, Тарас Козак і т.д. - ред.), хочуть оскаржити в Конституційному суді закон про скасування депутатської недоторканності, який набув чинності 1 січня 2020 року

Депутати вважають закон неконституційним, оскільки Верховна Рада прийняла його з порушенням процедури. Так, за нього попередньо проголосували в ніч на 30 серпня і остаточно прийняли 3 вересня. Щоб це було можливим, депутати почали першу сесію раніше і закрили після одного засідання.

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В поданні зазначається, що перша сесія не була черговою, тому на ній не можна було розглядати поправки до Конституції.

Нагадаємо, Верховна Рада у вересні 2019 року прийняла законопроєкт (№7203) про внесення змін до ст. 80 Конституції України, яким передбачено скасування недоторканності народних депутатів з 2020 року.

3 грудня 2019 року Верховна Рада України прийняла за основу в першому читанні законопроект №2237 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність до закону "Про внесення змін до статті 80 Конституції України про недоторканність народних депутатів України".

18 грудня 2019 року парламент проголосував у цілому за законопроєкт про реалізацію скасування недоторканності нардепів.