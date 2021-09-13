Поява вакцини проти грипу українського виробництва запланована на перше півріччя 2022 року, - Кузін

Заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін анонсував виробництво вакцини проти грипу українського виробництва.

Про це він розповів в онлайн-інтерв'ю з Катериною Булавіновою, медичним експертом UNICEF, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Поява вакцини запланована на перше півріччя 2022 року.

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"Українські фармацевтичні виробники проводять перемовини щодо локалізації виробництва вакцини проти грипу на території України. Це буде три- або чотиривалентна вакцина в монодозних шприцах. Це буде продукція "in bulk" (тобто в Україні здійснюватимуть фасування діючої речовини, пакування та маркування), але водночас ми матимемо свого вітчизняного виробника, який зможе забезпечити країну необхідною кількістю вакцин. І ми не будемо змушені шукати її на ринках Європи", - зазначив Кузін.