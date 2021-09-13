Накопичувальну пенсійну систему в Україні можна запровадити за рахунок перерозподілу витрат між роботодавцем, працівником і урядом, - СБ

Накопичувальний рівень пенсійної системи в Україні може бути введений за рахунок перерозподілу витрат між роботодавцем, працівником і урядом без впливу на поточні надходження Пенсійного фонду.

Про це віцепрезидентка Світового банку (СБ) у справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Б’єрде заявила в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вважаємо, що впровадження накопичувального компонента не повинно проводитися за рахунок нинішніх пенсіонерів або майбутніх платників податків. Тому в разі прийняття рішення про подальший рух до введення накопичувальних пенсій у суспільстві повинна бути відкрита і прозора дискусія щодо фінансування такого нового інструменту", - сказала Б’єрде.

"Це може, наприклад, відбуватися через певну форму розподілу витрат між роботодавцями, працівниками та урядом, без впливу на поточні надходження Пенсійного фонду", - додала вона.

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Б’єрде також підкреслила, що є інше важливе завдання - необхідність переглянути витрати Пенсійного фонду, які фактично здійснюються за рахунок державних пільг і гарантій, але не завжди є частиною пенсійних зобов'язань.

"Насправді об'єднання різних грошових виплат і надбавок, які фінансуються із загального бюджету, в чітку й універсальну програму базових пенсій, доповнює основну схему страхування, в значній мірі вирішило б проблеми дефіциту ПФ", - зауважила віцепрезидентка СБ.