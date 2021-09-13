COVID-сертифікати в "Дії" вже отримали понад 600 тисяч українців, - Федоров

Цифрові сертифікати про вакцинацію проти COVID-19 у застосунку "Дія" вже згенерували понад 600 тисяч українців.

Про це розповів віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на брифінгу 13 вересня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми постійно покращуємо технологію і виправляємо помилки, наприклад, коли в базі даних відсутня інформація про друге чи перше щеплення. Ми пишемо алгоритми і це виправляємо. На сьогодні вже понад 600 тисяч людей згенерували сертифікати", - сказав Федоров.

Також читайте: МОЗ попросило МВС і СБУ посилити боротьбу з підробкою сертифікатів про вакцинацію, - Ляшко

Він додав, що також Мінцифри постійно вдосконалює технологію ідентифікації особи по обличчю. За словами віцепрем'єра, "Дія. Підпис" у застосунку, який також необхідний для генерації сертифікату, вже оформили понад 1 млн користувачів "Дії". Віцепрем'єр наголосив, що підробити сертифікат у застосунку неможливо.

Федоров також порадив українцям, які планують використовувати сертифікат для подорожей, генерувати їх у "Дії" заздалегідь для того, щоб не виникало проблем під час перетину кордону.