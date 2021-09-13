МЗС про затримання учасника окупації Криму Франчетті: Працюємо над його передачею в Україну

Громадянин Росії Олександр Франчетті був затриманий у Празі за запитом України для притягнення до відповідальності за вчинення низки злочинів проти України, зокрема участь у російській окупації Криму.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Затримання стало результатом узгоджених дій українських і чеських правоохоронців для притягнення Олександра Франчетті до відповідальності за скоєння низки злочинів проти нашої держави, зокрема за участь у російській окупації Криму", - сказав Ніколенко.

За його словами, що українська сторона наразі працює над завершенням необхідних процедур з метою передання Олександра Франчетті правосуддю в Україні.

Раніше повідомлялося, що за запитом України в аеропорту Праги затримано ймовірного учасника окупації Криму Франчетті.

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