Чи треба брати в БЕБ людей з податкової міліції? Вважаю, що фахівців необхідно брати, - Мельник

Глава Бюро економічної безпеки Вадим Мельник заявив, що всі співробітники в БЕБ будуть набиратися виключно за конкурсом.

Про це Мельник заявив в інтерв'ю "Суспільному", передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується, наприклад, того, що я - старий кадр. Ну, по-перше, я прийшов уже цивільним. Чотири роки пробув цивільним і я повернувся. Але, я заявляв про те, що система вже втрачає ефективність, ще в 2016 році. І, до речі, до того, що людина старої системи очолює новий орган, - я це не вважаю ніякою перешкодою. Це те ж, що запитують, а чи буду я брати людей зі старої структури. Ви знаєте, на це я говорю, що якщо він фахівець, його необхідно брати", - підкреслив глава БЕБ.

За словами Мельника, у нього є своє бачення старих керівників. І більш негативне, ніж позитивне.

"Є багато людей, які не готові, які просто відбувають свій час на роботі, яким просто вже нецікаво щось нове. І таких людей не можна допускати в систему. Це я кажу в тому числі і щодо податкових міліціонерів", - додав глава БЕБ .

Крім того, Мельник підкреслив, що всі співробітники в БЕБ будуть набиратися виключно за конкурсом.

Також читайте: Раду громадського контролю при БЕБ сформовано. ПЕРЕЛІК